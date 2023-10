Disparition de Lina : grâce à des caméras de surveillance, les enquêteurs savent exactement à quel moment la trace de la jeune femme a été perdue

Depuis, l’enquête concernant sa disparition inquiétante est en cours, et une information judiciaire pour “enlèvement et séquestration” a été ouverte par le parquet de Strasbourg. La piste d’un enlèvement est en effet celle que privilégient désormais les enquêteurs, étant donné qu’aucun élément probant n’est venu étayer la thèse d’un accident ou d’une fugue.

Ce que l’on sait avec certitude désormais, c’est le moment exact durant lequel la trace de Lina a été perdue. DNA, un média local alsacien, a publié ce lundi un récapitulatif des faits, dans lequel il dévoile notamment que les images de caméras de surveillance de l’ancien maire de La Plaine, Jean-Marc Chapon, ont permis de déterminer un créneau très précis.

L’ancien élu a, dès le début de l’enquête, affirmé aux policiers avoir croisé le chemin de Lina, qui se déplaçait à pied vers la gare de son village, sur la route départementale, cela à 11h19 le matin de la disparition. Jean-Marc Chapon roulait à ce moment-là en direction de son domicile, où il avait oublié un outil de travail. Sa maison se situe à environ deux minutes en voiture du lieu où il a croisé Lina. D’après l’heure affichée par sa caméra de surveillance, il est rentré dans sa maison à 11h22 et 48 secondes, et en est ressorti à 11h23 et 38 secondes. Il a repris sa voiture et a emprunté la même départementale qu’à l’aller. Seule différence : il n’a pas aperçu Lina lors de ce deuxième trajet. Si elle avait continué son chemin comme prévu, il aurait dû l’apercevoir environ entre 3 et 5 minutes après être remonté dans sa voiture. Mais il n’en fut rien.

Les inspecteurs ont donc pu déduire que Lina avait disparu entre 11h19 et +/- 11h28. On sait également que la jeune femme a envoyé une vidéo d’elle à son petit ami Tao à 11h20, puis son téléphone n’a plus émis de signal à partir de 11h22.