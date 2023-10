Elon Musk vivement critiqué pour sa gestion de Tesla : “Il doit arrêter de se plaindre”

Le leadership du milliardaire Elon Musk est-il remis en cause ? Certains analystes financiers et actionnaires du constructeur automobile s’en sont pris à l’homme d’affaires sud-Africain après la dernière présentation des résultats trimestriels. Ceux-ci ne sont pas vraiment élogieux. Si le chiffre d’affaires s’est affiché à 23,35 milliards de dollars (+9 %), le bénéfice net est ressorti “qu’à 1,85 milliard de dollars”, soit une chute de 44 % sur un an. Pour se justifier, le groupe pointe du doigt une hausse de ses coûts de production accompagné d’un contexte de taux d’intérêt élevés, ce qui empêcherait les gens d’acheter un véhicule.