Celui-ci a ainsi montré des documents à Sky News pour étayer ses suspicions. Ceux-ci auraient été découverts sur une clé USB trouvée à proximité du cadavre d’un combattant du Hamas sur le lieu des terribles attaques du 7 octobre dernier.

À lire aussi

Pour le président israélien, ces documents montrent également les liens entre le Hamas et les organisations terroristes d’Al-Qaida et de l’État islamique. Les documents en question feraient ainsi partie du “matériel officiel d’Al-Qaida”, et montrent la “recette” et les ingrédients nécessaires à la fabrication d’une bombe chimique.

Néanmoins, malgré ce qu’affirme Herzog, la chaîne Sky News n’a pas été en mesure de prouver l’authenticité de ces documents. Elle a demandé son avis à un expert en arme chimique. Selon lui, on retrouve dans les documents au moins une partie des ingrédients nécessaires à la fabrication d’une telle arme. “Al-Qaida a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la mise au point d’armes chimiques à base de cyanure”, explique ainsi Hamish de Bretton-Gordon.

L’expert a également analysé les liens potentiels entre le Hamas d’un côté et Al-Qaida et Etat islamique de l’autre. Selon lui, il n’est “pas impossible” que ce lien existe même s’il est “peu probable qu’il soit fort”, voire même inexistant.

Aucun lien entre les groupes terroristes pour la préparation des attaques du 7 octobre n’a pu être prouvé jusqu’à présent.