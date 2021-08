© Centre for Palaeogenetics of Stockholm

Des chercheurs auraient découvert dans le pergélisol de la Sibérie les restes d'un lionceau des cavernes vieux d'environ 28.000 ans, rapporte

La dépouille de la femelle lionceau - surnommée Sparta - a été découverte par un citoyen en 2018 au bord de la rivière Semyuelyakh en Russie. Une étude publiée sur cette découverte affirme que Sparta est "probablement l’animal de l’ère glaciaire le mieux conservé qui ait été retrouvé".

"Elle est plus ou moins intacte, à part la fourrure, un peu ébouriffée. Ses moustaches ont même été conservées", précise un des co-auteurs de l'étude. Selon les recherches, Sparta serait décédée il y a environ 28.000 ans.

Cette étude ne porte pas uniquement sur Sparta. Elle étudie aussi le cas de Boris, un autre lionceau retrouvé un an plus tôt à 15 mètres de la dépouille de Sparta. Les deux mammifères ne sont pas parents, comme imaginé un moment par les experts. Les recherches ont démontré que Boris était probablement décédé il y a 43.000 ans. "Boris a été un peu plus endommagé, mais reste quand même en bon état", précise les chercheurs.

Pourquoi ces animaux sont-ils si bien conservés ? Selon l'étude, ils auraient été enterrés rapidement, "possiblement par une coulée de boue".