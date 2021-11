Chaque année en Europe, un peu moins de 23 000 personnes décèdent et 120 000 autres sont grièvement blessées dans un accident de la route. Un chiffre que la Commission européenne voudrait voir considérablement diminuer, elle qui s’était fixé une diminution de 50 % du nombre de tués sur les routes européennes entre 2010 et 2020 et qui a vu ce chiffre plafonner à 36 %.

Face à ce bilan pas aussi positif qu’espéré, le Parlement européen a, en octobre, adopté, à 615 voix favorables contre 24 défavorables et 48 abstentions, une résolution sur la sécurité routière dans l’UE.

Cette résolution porte notamment sur les excès de vitesse, ces derniers contribuant à 30 % des décès. Les parlementaires exhortent la Commission européenne à porter par défaut la vitesse maximale autorisée à 30 km/h en ville, à l’exception des chaussées structurantes dont la limitation serait fixée par des panneaux, comme à Bruxelles. "Les Européens sont confrontés depuis trop longtemps à un nombre inacceptable de morts sur nos routes, indique la rapporteure du Parlement européen, Elena Kountoura. Nous savons déjà ce qui tue sur les routes, nous appelons donc la Commission et les gouvernements à appliquer des mesures spécifiques qui sauvent des vies, telles que la baisse des limitations de vitesse, notamment dans les villes, avec une limite de 30 km/h par défaut."

Les députés se sont également prononcés en faveur de la mise en place d’une tolérance zéro pour l’alcool au volant, lequel serait responsable de 25 % des décès sur la route.Y. N.