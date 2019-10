La justice britannique a décidé lundi de maintenir en détention le chauffeur du camion frigorifique où ont été retrouvés 39 corps près de Londres la semaine dernière.

Arrêté peu après la découverte du camion mercredi dans une zone industrielle de Grays, à une trentaine de kilomètres de la capitale britannique, le chauffeur, Maurice Robinson, 25 ans, a comparu lundi par visioconférence devant le tribunal de Chelmsford. Le juge a décidé de le maintenir en détention jusqu'au 25 novembre, quand il devra plaider coupable ou non devant la cour criminelle londonienne de l'Old Bailey.

Cet homme originaire d'Irlande du Nord est poursuivi pour homicides involontaires, trafic d'êtres humains, aide à l'immigration illégale et blanchiment d'argent. Un autre Irlandais du Nord a été arrêté à Dublin samedi et trois autres détenus en Grande-Bretagne dans cette affaire ont été libérés sous caution, a indiqué dimanche la police.

La police britannique avait d'abord pensé que les 31 hommes et huit femmes trouvés dans la camion, dont la remorque arrivait du port de Zeebrugge, étaient chinois. Mais plusieurs familles de la province de Nghe An, dans le centre du Vietnam, se sont manifestées, expliquant que des proches partis clandestinement pour le Royaume-Uni ne donnaient plus de nouvelles.

Les autorités vietnamiennes ont procédé dimanche à des prélèvements d'échantillons pour réaliser des tests ADN et déterminer si des ressortissants de leur pays faisaient partie, comme le craignent leurs familles, des victimes de ce drame qui a mis en lumière les pratiques risquées des passeurs de migrants clandestins.