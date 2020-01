L’attentat perpétré à Paris le 7 janvier 2015 a laissé des traces. Benoît Grévisse, directeur de l’École de journalisme de Louvain (EjL), fait le bilan de l’après Charlie.

Il y a tout juste cinq ans, nous étions tous Charlie. Avant les terrasses de Paris et le métro et l’aéroport de Bruxelles, les locaux de Charlie Hebdo étaient attaqués par les frères Kouachi. Onze personnes y ont perdu la vie, dont huit membres de la rédaction. Un choc pour toute la population, et pour beaucoup aussi la découverte de ce journal satirique.

Depuis lors, (...)