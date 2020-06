Les deux chaînes de télévision américaines ont rendu un hommage particulier à George Floyd, cet Afro-américain mort après avoir été maintenu au sol par un policier à Minneapolis, le genou de l'officier appuyant fermement sur sa nuque et l'empêchant de respirer.

Nickelodeon et MTV n'ont pas pas fait dans la demi mesure. Pour montrer leur soutien à la famille de la victime, et à toute la communauté noire américaine, les deux chaînes de télé ont décidé d'interrompre leur programmation le lundi 1er juin. Elles ont diffusé, pendant 8 minutes et 46 secondes exactement, le bruit de quelqu'un qui respire. Un hommage qui paraît très particulier, mais qui a évidemment tout son sens, George Floyd ayant été maintenu au sol pendant autant de temps par le policier Derek Chauvin, le genou de ce dernier sur la nuque. À de multiples reprises, la victime de 46 ans a supplié l'officier de police de Minneapolis de se lever, répétant "Je ne peux pas respirer" de nombreuses fois. Mais rien n'y a fait, Derek Chauvin a maintenu la pression sur la nuque de George Floyd, qui est tombé dans l'inconscience et a été déclaré mort plus tard, une fois embarqué dans une ambulance.

Depuis la diffusion des images de l'arrestation et l'annonce du décès de George Floyd, les hommages se multiplient à travers le monde. Aux États-Unis, les violentes manifestations et les émeutes se multiplient dans plusieurs États, malgré l'instauration d'un couvre-feu.