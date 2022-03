"La collision entre deux trains a fait 95 blessés qui ont été transportés vers les hôpitaux", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Moez Treaa, précisant que l'un des trains transportait des passagers alors que le second était vide.

L'accident a eu lieu à Jbel Jelloud, dans la banlieue sud de la capitale.

Les causes de la collision n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Selon le porte-parole, la plupart des blessés souffrent de fractures et aucun cas grave n'est à déplorer.

En décembre 2016, cinq personnes avaient été tuées et plus de 50 blessées dans la même zone dans une collision entre un bus de transport public et un train, due à des infrastructures défaillantes.

La Tunisie avait connu en juin 2015 l'un des plus graves drames ferroviaires de son histoire récente, avec la mort de 18 personnes dans un accident entre un train et un camion à El Fahes, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis. Cette collision était due à un défaut de signalisation au passage à niveau.