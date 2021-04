Mike Wimmer a seulement 12 ans et pourtant il a suivi l'équivalent de quatre années de scolarité, à savoir deux ans du niveau secondaire et deux autres de l'universitaire, en seulement deux ans. Ainsi, le 21 mai prochain, il recevra son diplôme d’études supérieures du Rowan-Cabarrus Community College, tandis que le 28 mai, il sera diplômé de la Concord Academy High School (une école secondaire).

Mike n'avait pourtant pas l'intention d'obtenir aussi rapidement son diplôme universitaire. Il s'était dans un premier temps inscrit à un programme d’études supérieures et a ensuite réalisé que s'il suivait quelques cours supplémentaires, il pouvait être diplômé avant la fin de l'année.

Le jeune garçon est également à la tête de deux start-ups de technologie appelées Next Era Innovations et Reflect Social. "Beaucoup de gens pensent que j’ai abandonné mon enfance ou que je l’ai en quelque sorte perdue. Et je leur réponds que je passe le meilleur moment de ma vie”, a-t-il expliqué à CNN. Mike s'est voué un intérêt pour l'informatique dès son plus jeune âge. "À 18 mois, alors que j’avais mon premier iPad, j’ai commencé à me demander: ‘Comment ça marche?’ (...) Tout ce que je sais, je l’ai appris seul. En faisant des essais et des erreurs, en regardant des vidéos en ligne, etc", a-t-il confié.

Le jeune prodigue ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Selon le média américain WCNC, plusieurs options s'offriraient à lui: poursuivre ses études, répondre à plusieurs offres d'emploi aux USA et à l'étranger ou encore continuer à développer ses entreprises spécialisées dans la robotique pour permettre "aux gens de vivre mieux".