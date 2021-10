Tee Bartlett, Australienne d'origine, pensait que toutes les femmes avaient deux orifices au niveau du vagin. C’est seulement le jour où elle a demandé à sa maman dans quel orifice elle devait mettre son tampon qu’elle a compris que quelque chose n’était pas normal. Elle avait alors 16 ans.



"Je ne parlais pas vraiment avec ma mère de ce genre de sujet à l’époque. Au début, elle m’a dit qu’il n’y avait pas deux orifices et nous nous sommes disputées, j’étais vraiment sur la défensive. Elle a ensuite suggéré que nous allions chez un docteur. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’elle était sérieuse", témoigne Tee dans les colonnes de 7News.

Au début, les médecins ne l’ont pas prise au sérieux. "Ils m’ont méprisée et je me sentais folle. Ils se sont regardés, m’ont dit que c’était normal et m’ont poussée vers la sortie." Elle a ensuite décidé de consulter un gynécologue. Ce dernier a finalement posé un vrai diagnostic sur la particularité physique de la jeune femme.

" De plus, cette particularité pouvait rendre un accouchement extrêmement difficile, voire impossible. Elle a donc subi une intervention chirurgicale à 17 ans.