Alors que la menace d'une invasion russe se fait de plus en plus pressante en Ukraine, plusieurs habitants de la ville de Mariupol, non-loin de la frontière russe, ont suivi une formation au maniement des armes afin d'apprendre à se défendre.

Ce cours, donné par des soldats de l'armée ukrainienne, apprend notamment à charger un fusil et à tirer en cas d'attaque. Parmi les élèves volontaires de ce lundi, l'on retrouvait des adultes, des adolescents et des enfants, mais également des personnes plus âgées, comme Valentina Konstantinovska, qui est déjà grand-mère.

"Habituellement, je suis quelqu'un de très calme et je peux pardonner beaucoup de choses (...). Mais quand un envahisseur arrivera, je résisterai et je serai furieuse", relate cette Ukrainienne de 78 ans à la BBC.

Si les Occidentaux craignent que la situation ne dégénère en un conflit armé, la Russie a déclaré ce lundi qu'il demeurait une "chance" de régler la crise par voie diplomatique.