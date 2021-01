Ce samedi 16 janvier, Jean-Marie et Jany Le Pen, âgés respectivement de 92 ans et 88 ans, se sont mariés selon les rites de l’Eglise catholique. La cérémonie, prononcée en partie en latin, s'est déroulée dans la plus stricte intimité au domicile du couple à Rueil-Malmaison, près de Nanterre. "", a confié un proche des époux à l'OBS.

Selon Le Figaro, les trois filles de Jean-Marie Le Pen et ses huit petits-enfants n'ont pas été conviés à la cérémonie. Ils ont même découvert l'information dans la presse, ce lundi matin.

"Apprendre cela par voie de presse est humiliant et blessant pour nous, ses enfants, comme pour tous ses petits-enfants", a réagi Yann, la soeur aînée de Marine Le Pen, auprès du Figaro. "On sent que quelque chose n'est pas normal... Son entourage n'est pas très catholique (...) Nous, ses filles, sommes toutes les trois choquées."