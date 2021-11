À compter de lundi, Berlin va interdire aux personnes non vaccinées l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure face à la résurgence du Covid-19, a décidé mercredi le gouvernement régional.

En vertu des nouvelles règles imposées, seules les personnes complètement vaccinées et celles qui peuvent prouver qu'elles sont guéries de cette maladie peuvent accéder aux installations de loisirs et à une liste d'autres lieux sélectionnés. Cette décision a été prise en réponse à "l'augmentation du nombre des cas de coronavirus" et à "la pression croissante sur les unités de soins intensifs", a expliqué dans un communiqué le sénat de Berlin, qui est à la fois la capitale fédérale allemande et un Etat régional.

Selon l'Institut Robert Koch (RKI), le pays a enregistré près de 50.000 nouveaux cas jeuid, un record absolu. Cette flambée est attribuée au taux de vaccination relativement faible de la population en Allemagne, un peu plus de 67%. Dans le cadre du système fédéral allemand, les 16 Etats régionaux disposent de pouvoirs importants pour déterminer leurs propres approches en matière de lutte contre le Covid-19.