Hart Island est une petite île près de New York qui fait 1,6 kilomètre de long pour 400 mètres de large. Elle abrite le plus grand cimetière de New York.

Dans l'épicentre de l'épidémie, à New York, le Covid-19 fait des ravages. Avec plus de 7000 morts sur 14 800 aux Etats-Unis annoncé hier, dont 799 en un jour ce qui constitue un nouveau triste record journalier de décès, cet état de 20 millions d'habitants est le plus touché outre-Atlantique.

Malheureusement, parmi les personnes décédées, certains ne possèdent pas de famille tandis que d'autres n'ont pas les moyens de financer des funérailles. Ces victimes sont donc enterrées sur cette petite île qui borde la ville de New York. Dans une vidéo relayée par le Huffington Post, on voit des détenus en tenue de protection placer dans des fosses communes des dizaines de cercueils sur l'île de Hart Island.

L'enterrement de défunts par des détenus sur l'île n'est pas une pratique nouvelle mais, logiquement, la proportion est beaucoup plus élevée... En règle générale, environ 25 corps sont enterrés chaque semaine par des détenus à bas salaire travaillant sur l'île. Ce chiffre a progressivement augmenté avec la propagation du Covid-19. Selon Jason Kersten, porte-parole du Département de la correction, qui supervise les enterrements, "il y a environ deux douzaines de corps par jour, cinq jours par semaine, enterrés sur l'île."

Pour le Post, le porte-parole du maire, Freddi Goldstein, a déclaré: "Pendant des décennies, Hart Island a été utilisée pour inhumer des personnes décédées qui n'ont pas été réclamées par des membres de la famille. Nous continuerons à utiliser l'île de cette manière pendant cette crise et il est probable que les personnes décédées de COVID qui correspondent à cette description seront enterrées sur l'île."