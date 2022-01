Les deux candidats ont commencé par discuter des origines de la France, avant de se lancer sur l'immigration, sujet sur lequel leurs avis sont aux antipodes. C'est là que l'échange s'est fortement tendu. Eric Zemmour a réitéré sa volonté d'expulser les clandestins. "A la différence de vous, je défends le peuple français", a-t-il attaqué.

"D'accord, d'accord, on a compris, à la niche ! Ah, la paix, le chien !", s'est écrié Jean-Luc Mélenchon, agacé. "S'il vous plaît, vous ne me parlez pas comme ça", s'est d'abord défendu Éric Zemmour. "Je parle comme je veux", a de suite rétorqué le candidat de la France Insoumise. "Vous ne me parlez pas comme à un chien, ok Mélenchon ?", a répliqué le polémiste. Et à Jean-Luc Mélenchon d'insister : "Ça suffit de parler des gens comme ça, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir", a-t-il tonné, avant que Cyril Hanouna ne calme le débat.

Les deux hommes ont ensuite débattu de la réforme des retraites, avant qu'Eric Zemmour ne laisse sa place à d'autres contradicteurs.