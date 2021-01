Un énorme bébé gonflable à l'effigie du président américain Donald Trump, utilisé par des manifestants opposés à sa venue au Royaume-Uni en 2019, sera exposé au Museum of London, a annoncé lundi ce musée consacré à la vie de la capitale britannique.

Le bébé blond au visage colérique et au teint orangé, vêtu d'une simple couche culotte, téléphone portable à la main, était devenu un symbole des protestations anti-Trump lors de la visite d'État du président américain, en juin 2019. Des répliques en ont été faites dans le monde entier.

Ce ballon de six mètres de haut avait été exhibé une première fois en 2018, pour protester contre les honneurs prévus pour le milliardaire américain.

Sharon Ament, directrice du musée de Londres, a expliqué dans un communiqué que le musée avait acquis cet objet afin de représenter "la vague de sentiments qui a submergé la ville ce jour-là et capturer un moment particulier de résistance". Selon le musée, ce ballon est "une idée géniale et imaginative" et représente "une réponse des Londoniens".

"Nous ne faisons pas de politique et nous n'avons pas de position sur la politique aux États-Unis, mais le ballon est une représentation de la satire britannique typique", a encore relevé Sharon Ament. "Nous utilisons beaucoup d'humour et nous nous moquons des politiciens. C'en est un excellent exemple - littéralement."

© Shutterstock

Le ballon, qui a fait le tour du monde, est arrivé à Londres dans une valise et doit d'abord être mis en quarantaine. Après cela, il sera exposé.

Les concepteurs du "Bébé Trump" espèrent que l'objet rappellera "le moment où Londres s'est opposée à Trump et incitera ceux qui le voient à réfléchir à la façon de poursuivre le combat contre les politiques de haine".

Le ballon rejoindra les collections du musée consacrées aux manifestations dans la capitale britannique, qui incluent des objets liés au mouvement pour le droit de vote des femmes ou encore des pancartes utilisées récemment pour protester contre les baisses des dépenses publiques.

Le musée a ajouté être en contact avec les propriétaires d'un ballon à l'effigie du maire travailliste de Londres Sadiq Khan, qui avait critiqué le "tapis rouge" déroulé à Donald Trump au Royaume-Uni. Ce ballon avait été créé en réponse au "bébé Trump" par des opposants à Sadiq Khan.