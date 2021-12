Aux États-Unis, le variant Omicron représente 70% des nouvelles contaminations. Face à cette situation très préoccupante, les autorités encouragent plus que jamais la population à recevoir une dose booster. Ainsi, le maire de New York, Bill de Blasio, a fait savoir que la ville donnait 100 dollars (89 euros) à toute personne qui se fait injecter une dose de rappel dans un centre déployé par la mairie.

Un moyen d'inciter la population à recevoir sa troisième dose au plus vite. "La prime de 100 dollars est disponible pour tous les membres de la famille (...) La façon numéro 1 de garder tout le monde en bonne santé est d’être vacciné", a expliqué l'homme politique sur la chaîne CBS.

Depuis le printemps 2020, plus de 34.000 New-Yorkais sont décédés du coronavirus, les États-Unis sont même devenus le pays le plus endeuillé depuis le début de l'épidémie, avec plus de 807.000 morts. Joe Biden annoncera dans les prochains jours de nouvelles mesures telles que l'augmentation des tests et de la capacité vaccinale. Néanmoins aucune restriction avant Noël n'est au programme.