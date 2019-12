Le Duc et la Duchesse de Sussex étaient aux abonnés absents ce mardi 24 décembre à Sandringham où la famille royale britannique fête traditionnellement Noël.

Meghan et Harry ont ainsi décidé de passer les fêtes au Canada avec leur fils Archie."Cette décision reflète l'importance de ce pays du Commonwealth pour chacun d'eux", a indiqué la porte-parole de la famille royale britannique.



Mais le couple a brisé une autre tradition à l'occasion du réveillon. En effet, le Prince et son épouse ont cette année décidé d'envoyer leur carte de voeux non pas sous forme de courrier postal, comme à l'accoutumée, mais bien par courrier électronique, comme l'indique The Guardian. Qui plus est, Harry et Meghan ont profité de leur passage au numérique pour envoyer une photo un peu plus originale, prenant la forme d'un gif.

Le cliché, sur lequel figure au premier plan le jeune Archie, a été pris par l'amie de Meghan Markle, l'actrice Janina Gavankar.



Si la carte de voeux a été envoyée sous forme de mails aux traditionnels destinataires, une façon de faire plus écologique comme le souligne le quotidien britannique, les membres de la famille royale ont tout de même eu le privilège de la recevoir en version papier.