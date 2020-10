Depuis qu'il a surmonté le covid-19, Trump se sent "puissant". Il l'a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises lundi au cours de son meeting de Floride. Le président américain se sent d'ailleurs tellement fort qu'il n'hésite pas à se prendre pour un superhéros.

Selon le très sérieux New York Times, lorsque le président a été hospitalisé, il a aussitôt réfléchi à la manière dont il mettrait en scène sa sortie de l'hôpital. Il était en effet très important pour lui de ne pas paraître faible et d'utiliser sa victoire sur le coronavirus comme un argument-clé de sa campagne. Selon le journal, Donald Trump aurait alors sérieusement envisagé de porter un t-shirt Superman. "Il voulait apparaître très faible au début, puis lorsque les gens auraient réellement pensé qu'il n'était pas en état de gouverner, il voulait ouvrir en partie sa chemise" pour laisser apparaître le symbole du célèbre superhéros dont la force n'est plus à prouver.

Il a finalement opté pour une sortie de l’hôpital militaire Walter Reed un tantinet plus sobre, tout en restant savamment mise en scène. Peu après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain a ainsi publié une vidéo aux allures de film hollywoodien où on le voit rentrer chez lui sur fond de musique dramatique.