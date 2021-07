Privés du fameux défilé du 14 juillet l'an dernier pour cause de crise sanitaire, les Français ont renoué avec la tradition cette année.Au vu de la situation épidémiologique toujours inquiétante dans l'Hexagone, les festivités se déroulaient toutefois dans le respect d'un strict protocole. La possession d'un pass sanitaire ainsi que le port du masque étaient en effet requis pour assister au défilié sur les Champs-Elysées.Si le balai des avions de l'armée française aux couleurs bleu-blanc-rouge et autres représentations ont séduit les spectateurs, c'est surtout l'attitude de Brigitte Macron qui a attiré l'attention lors de cet événement. En effet, la Première Dame a été aperçue sans masque à plusieurs reprises, alors qu'elle se trouvait pourtant à proximité d'autres participants. L'épouse du président de la République a également été surprise à faire la bise et des accolades à différentes personnalités politiques, notamment à la maire de Paris, Anne Hidalgo.Alors que son mari vient d'annoncer de nouvelles mesures sanitaires, parmi lesquelles la vaccination obligatoire des soignants et l'instauration du pass sanitaire lors de rassemblements, le comportement de Brigitte Macron est logiquement mal passé. Les critiques n'ont pas tardé à abonder sur la toile, les internautes reprochant notamment à la Première Dame son hypocrisie.