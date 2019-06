Au moins 42 personnes ont perdu la vie quand le bus dans lequel ils voyageaient a quitté la route jeudi au nord de l'Inde, dans l'Himalaya, a rapporté la police.

Le bus a basculé dans une gorge 150 mètres plus bas. L'accident a eu lieu à Banjar, dans le district de Kullu de l'état indien d'Himachal Pradesh. "Le bus était bondé. Il transportait plus de 70 personnes soit bien plus que la capacité autorisée. Selon nos informations, 42 personnes sont mortes et 37 autres ont été blessées", a expliqué un policier qui a ajouté que "le bilan pourra encore s'alourdir."

Une enquête a été ouverte pur déterminer les causes précises de l'accident.

Le Premier ministre indien Narendra Modi assuré les victimes de sa sympathie et a insisté sur le fait que les autorités fournirait tout le soutien aux blessés et aux proches des victimes.