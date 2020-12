Accusé d'héberger de la pédopornographie, Pornhub dans la tourmente: 10.000 signalements mensuels

AFP

Lâché par Mastercard et Visa, critiqué au Canada où il est basé, Pornhub, l'un des sites porno les plus populaires de la planète, se retrouve dans la tourmente, accusé d'héberger des vidéos pédopornographiques et de viols.