Accusé de viols, le réalisateur livre ses vérités dans un entretien exclusif accordé à Paris Match.

Roman Polanski est un monstre sacré du cinéma. En témoigne ses 22 films, sa Palme d’Or, ses sept César et ses trois Oscars pour Le pianiste ou encore les 1,3 million de spectateurs qui ont déjà vu sa dernière réalisation, J’accuse malgré les appels au boycott. Mais aux yeux de ses détracteurs, c’est aussi un monstre tout court qui traîne derrière lui un sulfureux passé depuis la révélation de l’affaire Samantha Geimer, du nom de cette mineure d’âge de moins de 14 ans avec qui il a reconnu avoir eu des rapports illicites.

Trois jours avant la sortie de son film consacré à l’affaire Dreyfus, de nouvelles accusations sont donc venues obscurcir l’image du cinéaste français. L’ex-mannequin Valentine Monnier dont le magazine dresse le portrait, dit avoir été violée et battue en 1975 lorsqu’elle séjournait chez lui, à Gstaad. “C’est faux. Je le nie absolument”, répond-il. Et d’ajouter : “Je ne frappe pas les femmes ! Sans doute les accusations de viol ne font plus assez sensation, il fallait en ajouter une couche.” Le réalisateur en est convaincu, si ces révélations ont surgi juste avant la sortie de J’accuse, c’était pour saboter ce dernier.

Des accusations balayées

Las de ces attaques, il sort donc du silence dans les pages de Paris Match à l’occasion d’une interview – exercice qu’il dit détester – pour livrer ses vérités. Et s’il le fait aujourd’hui ce n’est pas tant pour lui puisqu’il déclare ne “plus espérer changer les choses”, mais pour ses enfants et sa femme Emmanuelle Seigner, victimes d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux.

Déterminé, Roman Polanski, coupures de presse et déclarations des uns et des autres sous la main, chaque accusation. Charlotte Lewis avec qui il a eu une liaison et qui affirme avoir été violée en 1982 : “un odieux mensonge”. Renate Langer qui dit qu’il aurait abusé d’elle alors qu’elle n’avait que 15 ans : “c’est vraiment n’importe quoi”. Marianne Barnard qui prétend que sa mère l’aurait vendue alors qu’elle n’avait que 10 ans afin de financer ses études : “c’est carrément tragicomique. Une fille de 10 ans, franchement…”

Comme un lépreux à Hollywood

Çà et là se glisse un regret, comme celui que l’affaire Samantha Gleimer n’a pas fait l’objet d’un procès. C’eut été préférable juge-t-il tout en s’insurgeant contre “la folie d’une époque qui juge les mœurs d’autrefois avec les critères actuels” écrit Paris Match. Roman Polanski pointe aussi du doigt Harvey Weinstein, coupable selon lui d’avoir déterré ce dossier pour l’éliminer de la course aux Oscars avec Le pianiste. Et si aujourd’hui, il se sent comme un lépreux à Hollywood, pire qu’un paria donc, son exclusion de l’Académie des Oscars l’an dernier le fait sourire au lieu de le rendre amer. Les mots sont durs et l’argumentation paraît solid, eElle n’empêchera cependant pas ses adversaires de continuer à penser et dire qu’il n’y a pas de fumée sans feu.