Une trentaine de militants de Right To Repair Europe, la coalition européenne pour le droit à la réparation, se sont rassemblés jeudi en fin de journée à compter de 16h00, sur la place du Luxembourg, devant le Parlement européen, pour demander à l'Union européenne de rendre les smartphones plus durables et réparables.

Une scène de crime a été créée, entourant un smartphone surdimensionné et endommagé. Un expert en combinaison blanche prenait des photos et relevait des indices. Différentes informations ont été données en lieu et place des éléments de preuves. Il était par exemple indiqué qu'un smartphone était en moyenne remplacé tous les 3 ans ou que les principales raisons qui incitent les gens à changer de téléphone sont un écran brisé, une batterie faible et l'absence de mises à jour. Le hashtag #Longlivemyphone était repris sur différents messages.

Si cette action était symbolique, la pétition européenne rassemble plus de 12.500 signatures. Il est remarqué sur celle-ci que les réparations sont souvent chères, difficiles, voire impossibles à réaliser. Le mouvement Right to repair ajoute que si réduire la durée de vie des produits gonfle les ventes, le coût de cette économie et culture du jetable est lourd à assumer pour les consommateurs, pour les travailleurs et pour l'environnement. Il demande à l'Union européenne d'imposer aux fabricants de concevoir des téléphones plus réparables et de fournir des pièces détachées ainsi que des informations liées à la réparation.

Chloé Mikolajczak, coordinatrice de la campagne pour le droit à la réparation en Europe, défend qu'il faut "utiliser cette opportunité historique constituée par le Green deal (plan de la Commission pour le climat, NDLR) et le nouveau plan d'économie circulaire pour rendre les smartphones plus durables et réparables. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les déchets électroniques continuent à augmenter. Il y a 6,7 smartphones qui sont vendus chaque seconde en Europe et leur durée de vie est en moyenne de 3 ans, ce qui est beaucoup trop court", a-t-elle dénoncé.