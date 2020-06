Nicolas Sarkozy a dénoncé jeudi une "accumulation de manquements et de dysfonctionnements" et plusieurs élus de droite se sont indignés après la révélation, par Le Point, d'investigations d'ampleur menées par le parquet national financier pour tenter d'identifier une "taupe" éventuelle dans l'affaire dite des "écoutes".

"En réaction aux révélations du Point, je n'exprime qu'une seule demande: le respect de l'Etat de droit", a affirmé sur Twitter l'ancien chef de l'Etat, qui doit être jugé dans l'affaire "des écoutes" en fin d'année.

"En conséquence, toute la vérité doit être établie sur les circonstances qui ont permis cette invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements", a ajouté M. Sarkozy, qui s'exprime rarement sur les réseaux sociaux et a signé le tweet de ses initiales NS.

Selon l'hebdomadaire, le PNF a enquêté en vain, entre 2014 et 2019, notamment via des investigations en catimini sur des ténors du barreau de Paris, pour identifier la "taupe" éventuelle qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Me Thierry Herzog de l'existence d'écoutes les visant.

L'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a estimé que le PNF "est devenu une officine" et rappelé la "réticence" des magistrats lors de sa création "parce que certains redoutaient que ce soit un bras armé d'une justice politique".

"Il y a trop d'affaires qui sortent, trop de dysfonctionnements qui apparaissent" et, "soit on a une transparence sur ce qui s'est passé, soit il y aura une défiance définitive sur la justice", a ajouté sur RTL Mme Dati, une proche de Nicolas Sarkozy.

- "Ombre d'une justice politique" -

Pour le patron des députés LR Damien Abad ces révélations "suscitent une forte émotion politique" et "nous demandons le respect de l'Etat de droit".

"Il faut a minima une inspection générale pour faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements et une commission d'enquête à l'Assemblée sur le PNF serait appropriée", a affirmé à l'AFP M. Abad, qui ne souhaite pas que le PNF, créé sous François Hollande, "soit un instrument plus politique que judiciaire".

Nicolas Sarkozy qui "a été placé au-dessous des lois" par "une juridiction qui pose question" a affirmé le député LR des Alpes-maritimes Eric Ciotti pour qui "on voit l'ombre d'une justice politique".

L'existence de l'enquête évoquée par Le Point, parallèle aux investigations dans l'affaire dite des "écoutes", était connue et dénoncée de longue date par la défense de l'ancien président et de son conseil, mais pas son contenu ni l'ampleur de la surveillance de tous ces avocats.

Selon Le Point, les factures téléphoniques détaillées ("fadettes") de nombreux ténors du barreaux et de leurs collaborateurs ont été épluchées, ainsi que celle d'une magistrate ou des lignes fixes du PNF. Certains avocats ont même été géolocalisés.

A gauche, le chef de file du PS Olivier Faure a affirmé que "l'Etat de droit suppose que n'importe quel justiciable - Nicolas Sarkozy compris - soit respecté dans ses prérogatives et dans ses droits", sans aucun "traitement particulier spécifique".

Le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire dite des "écoutes", qui devait initialement se tenir en octobre, se déroulera finalement du 23 novembre au 10 décembre.

Dans cette affaire, l'ancien chef de l'Etat est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir début 2014, par l'entremise de Thierry Herzog, des informations secrètes auprès de l'ancien haut magistrat à la Cour de cassation Gilbert Azibert, dans une procédure en marge de l'affaire Bettencourt, en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco.