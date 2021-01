Affaire des passeports: Alexandre Benalla renvoyé en correctionnelle

Monde

Alexandre Benalla, ex-chargé de mission à l'Elysée, a été renvoyé en correctionnelle pour "faux" et "usage de faux" et "usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle" au terme de l'enquête sur ses passeports diplomatiques et de service, a appris mercredi l'AFP de source judiciaire.