Le procureur français Pierre Sennès a appelé vendredi soir à la "prudence" après l'interpellation d'un homme en Ecosse qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès, en cavale depuis huit ans et soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes.

Et si l'homme arrêté ce vendredi soir à Glasgow, n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes, en 2011? Certes, les empreintes correspondent, selon la police anglaise, qui a contrôlé le suspect, et donné l'alerte. Mais un doute persiste. Les enquêteurs ne peuvent, à ce stade, affirmer avec 100% de certitude qu'il s'agit bien du suspect recherché pour meurtre.

"Samedi il y a des équipes d'enquêteurs du service national de recherche des fugitifs et de la police judiciaire de Nantes qui vont se rendre en Ecosse", a précisé le procureur Pierre Sennès à l'AFP. "Ils vont donc faire des vérifications en Ecosse auprès de la personne qui a été arrêtée à l'aéroport de Glasgow pour s'assurer que c'est bien M. Dupont de Ligonnès", a-t-il ajouté.

"Donc il convient en l'attente de ces vérifications d'être prudents", a prévenu M. Sennès. L'homme a été interpellé "en fin d'après-midi" à l'aéroport de Glasgow. Il aurait été confondu par ses empreintes digitales. "Il y a une suspicion sur les empreintes mais c'est en cours de vérification, en cours de confirmation, et c'est pour ça que les enquêteurs partent demain en Ecosse", a ajouté le procureur. Selon la police écossaise, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, aujourd'hui âgé de 58 ans.

Un témoignage troublant

À cela, vient s'ajouter un témoignage troublant. Celui de Jacques, un voisin du domicile perquisitionné, interrogé par Europe 1. "Vendredi matin il a pris l'avion, comme il fait d'habitude. Il rentrait en Écosse, sa femme l'attendait à Glasgow. On l'a eu tout à l'heure au téléphone, et elle dit 'voilà, ils l'ont arrêté, je n'ai pas plus de nouvelles'. Elle est effarée. Il n'a rien à voir ! Même s'il a pris X années de plus, il n'a rien à voir avec cette tronche là ! C'est un homme qui est grand, visage rond, rien à voir !", lance l'homme au micro du média français.

Sauf que le suspect assimilé à Xavier Dupont de Ligonnès a eu manifestement recours au bistouri à plusieurs reprises. "Même avec de la chirurgie esthétique, c'est pas possible", rétorque Jacques.

L'habitant des Yvelines poursuit: "Pendant la perquisition, je suis monté pour essayer de voir un policier, pour leur dire qu'ils étaient en train de se planter lamentablement. Ça fait 30 ans que je le connais ce mec là, c'était un ami. J'ai été à son mariage en Écosse. Je leur dis 'mais arrêtez, vous faites une boulette monstrueuse'. Si demain le test ADN confirme que c'est lui, je peux vous garantir que là, ce n'est pas possible."

Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011, en quittant à pied un hôtel de Roquebrune-sur-Argens dans le Var. Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants étaient découverts, enterrés sous la terrasse de la maison familiale, enroulés dans des draps et de la chaux.

