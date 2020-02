Lors d’un long entretien accordé à France Inter ce dimanche, Piotr Pavlenski, à l’origine de la publication des vidéos intimes amenant Benjamin Griveaux à abandonner la course à la mairie de Paris, a annoncé avoir rencontré Juan Branco et Maxime Nicolle, figure importante du mouvement Gilets Jaunes, pour leur expliquer son projet.

Lors d’une rencontre organisée en janvier, Piotr Pavlenski, actuellement mis en examen pour "atteinte à l’intimité de la vie privée", avait fait part de son projet de publication des vidéos intimes à l'avocat Juan Branco et Maxime Nicolle, une des figures de proue du mouvement des Gilets Jaunes. "Je leur ai dit 'je veux faire ce projet'. J’ai demandé à Juan s’il était possible d’héberger mon site sur le territoire français, ou si ça risquait d’être fermé dès la création. Il m’a dit qu’il pensait que c’était possible".

Maxime Nicolle quant à lui, devait jouer le rôle de diffuseur et propagateur de la vidéo à caractère sexuel. Durant la rencontre, Piotr Pavlenski affirme avoir demandé à l’activiste "si, après, il pouvait m’aider à diffuser des contenus. Mais il a refusé de diffuser des articles, il m’a dit qu’il pourrait juste, peut-être, diffuser l’adresse du site Internet. Tout ça, ça devait être le 13 ou le 15 janvier."

Néanmoins, les vidéos avaient circulé particulièrement vite sur les groupes Facebook des gilets jaunes.



Lors de l’interview réalisée par France Inter, Piotr Pavlenski s’est dit "content" de voir que son site, Pornopolitique.com, qui a hébergé la vidéo intime, est "utile aux Français", même s’il concède "que la situation est assez compliquée". Le site internet de l’artiste contestataire russe a en effet été bloqué le 15 février, soit deux jours après la diffusion. Pour lui, le site, mort-né, doit cependant continuer. "Ce projet vient seulement de commencer. Comment c'est possible, un média qui existe pendant trois jours et qui est bloqué ? Je veux que ce projet se développe".

"Je les ai volées"

Durant l’entretien, l’artiste russe de 35 ans a réaffirmé avoir volé les vidéos à Alexandra de Taddeo, sa compagne depuis un an. "Je connais bien Alexandra, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, jamais de la vie elle n'aurait accepté que ces vidéos se retrouvent en ma possession. Donc je ne lui ai rien dit", assurant également n’avoir prévenu l’intéressée "qu’il y’ a 10 jours, après la publication".

En ce qui concerne l’interdiction proclamée, dans le cadre de son contrôle judiciaire, de ne pas pouvoir entrer en contact avec sa compagne, Piotr Pavlenski est formel. "Le gouvernement a commencé une guerre contre mon amour avec Alexandra". L’artiste contestataire promet également "d’autres action politiques spectaculaires", même s’il n’a pas révélé avoir d’autres vidéos compromettantes de ce type.