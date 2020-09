© Montage (Reporters et AFP)

La jeune femme a dévoilé son histoire à la presse britannique en juillet dernier. Début juin, la justice et la police allemandes ont annoncé qu'elles soupçonnaient Christian B., un Allemand de 43 ans, d'être à l'origine de la disparition et de l'assassinat de Maddie. Il n'y a cependant pas encore de preuve tangible. Pédophile multirécidiviste, Christian B., qui a vécu en Algarve entre 1995 et 2007, a été condamné à plusieurs reprises notamment pour violences sexuelles sur des mineurs.

Un appel a témoin à été lancé dans plusieurs pays. La jeune Irlandaise a contacté les médias britanniques en juillet.