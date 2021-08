Depuis la prise de la capitale afghane par les talibans ce dimanche soir, le silence du président des Etats-Unis est devenu de plus en plus pesant. Médias et politiciens américains n'ont pas manqué de pointer du doigt la gestion du conflit en Afghanistan par le locataire de la Maison-Blanche.Son allocution de ce lundi est donc particulièrement attendue.

En signant les accords de Doha en 2020, le président Trump a conclu un accord bilatéral assurant la sécurité des soldats alliés lors de leur retrait, sans regard pour la population afghane. Joe Biden a postposé de quelques mois ce retrait (qui devait initialement avoir lieu le 1er mai) sans s’assurer que les institutions du pays pourraient survivre à une offensive des talibans. Le retrait des derniers 2 500 soldats américains, plus celui des Européens, a donné le signal aux insurgés que la voie était libre.

"Nous sommes allés en Afghanistan il y a 20 ans avec des objectifs clairs : avoir ceux qui ont commis l'attaque du 11 septembre 2001 et être sûrs qu'Al Qaida ne puisse pas utiliser l'Afghanistan pour nous attaquer de nouveau", a débuté le président américain. "Nous l'avons fait".

Selon Joe Biden, la mission en Afghanistan n'a jamais été la construction d'une nation. "Notre seule mission en Afghanistan a toujours été la même :empêcher une attaque terroriste sur le territoire américain".

"Nous conduisons des missions de contre-terrorisme contre les groupes terroristes dans de nombreux pays où nous n'avons pas de présence militaire. Si nécessaire, nous ferons la même chose en Afghanistan", a déclaré le président.