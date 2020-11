Si l'accès aux soins diminue de 15%, 28.000 décès supplémentaires devraient être observés. Avec un recul de 50%, ils seraient alors 90.000. L'OMS estime toutefois probable que les victimes additionnelles seront un peu plus de 40.000 et viendront s'ajouter aux 390.000 déjà anticipées. Mais au début de la pandémie, l'OMS alertait sur la menace d'un doublement des décès. Depuis, les effets de la pandémie sur les soins et la prévention ont pu être atténués malgré les perturbations sur l'approvisionnement. "Des dizaines de milliers de personnes ont été sauvées", a affirmé à la presse le directeur du programme mondial sur la malaria à l'OMS, Pedro Alonso. Mais le taux de mortalité pour mille habitants exposés reste très supérieur aux objectifs.

En revanche, la vaccination testée dans trois pays a pu se poursuivre. Celui-ci permet de réduire l'infection dans 40% des cas. Plus de 500.000 enfants l'ont reçu. D'autres vaccins sont candidats mais n'ont pas encore atteint les tests cliniques de phase 3. La situation reste très préoccupante dans les pays où cette maladie est endémique, a fait remarquer de son côté la directrice de l'organisation pour l'Afrique Matsidhiso Moeti.

"Chaque année, elle fait perdre 1,3%" à l'économie de la région, un chiffre qui va s'étendre avec le Covid-19, selon elle. Un tiers de femmes enceintes sont infectées dans des dizaines de pays. Les enfants sont aussi très affectés. Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus appelle les dirigeants africains et des autres régions à de nouveaux efforts.