Le président du Parlement iranien Ali Larijani a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi la télévision d'Etat de la République islamique, où plusieurs députés ont déjà contracté la maladie. Les autorités iraniennes ont annoncé dans le même temps 124 décès supplémentaires dus au virus, ce qui porte à 3.160 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran.

La République islamique fait partie des pays les plus touchés par la maladie. Elle a annoncé le 19 février des premiers cas de contamination sur son sol.

Ali Larijani "a fait un test pour savoir s'il avait le coronavirus après avoir présenté un certain nombre de symptômes et le résultat s'est révélé positif. Il est actuellement en quarantaine et suit un traitement", a précisé la télévision sur son site internet.

Au moins 23 membres du Parlement, qui en compte 290, ont contracté la maladie, avait indiqué mardi l'agence de presse d'Etat Irna.

L'épidémie de Covid-19 a par ailleurs tué 12 responsables ou anciens responsables du gouvernement, selon des rapports officiels.

Après avoir tout fait pour éviter d'imposer des mesures de confinement ou de quarantaine, le gouvernement iranien a décidé le 25 mars d'interdire tout déplacement entre les villes.

Dès la fin du mois de février, les écoles et universités avaient fermé dans certaines provinces avant que la mesure ne soit étendue à l'ensemble du pays.

Quatre importants sites de pèlerinage religieux chiite ont également été fermés, notamment dans la ville sainte de Qom (centre). Les prières collectives du vendredi ont été annulées et le Parlement a été fermé.