Une plainte a été déposée contre l'église protestante du land de Thuringe, qui utilise toujours six cloches dans différentes églises, portant des croix gammées et autres symboles nazis, rapporte le site d'informations Deutsche Welle. En Allemagne, une vingtaine d'églises utiliseraient toujours des cloches portant des symboles nazis. L'église en question est poursuivie pour violation de la législation allemande qui interdit l'utilisation de symboles nazis. La plainte accuse l'église protestante d'utiliser six cloches, portant des symboles nazis, dans cinq lieux de culte de Thuringe. Le plaignant, non identifié, indique qu'il a demandé plusieurs fois le retrait de ces cloches mais que ses demandes ont été ignorées.

Les cloches en question ne sont pas visibles du public, selon un porte-parole de l'église. Une réunion est prévue en avril avec les responsables des églises pour discuter de cette problématique.

La ministre des Finances du land de Thuringe, Heike Taubert, a indiqué que le land pourrait aider au financement du remplacement des cloches. "Ces cloches nazies appartiennent au côté obscur de notre histoire", a-t-elle souligné.