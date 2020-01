La jeune fille, originaire d'Australie, était étudiante en ingénierie à Bochum, dans le nord-est de l'Allemagne, ainsi que joueuse de l'équipe nationale australienne de football féminin.

Outre ses nombreuses qualités, Janine était une fille qui avait appris à aimer la vie et à ne jamais avoir peur d'affronter les jours sombres qui étaient un peu trop nombreux pour elle lors de son adolescence.

Car oui, lors de sa puberté, un cancer l'avait touchée mais la courageuse australienne avait appris à vivre différemment des autres adolescents. Grace à une force mentale impressionnante et à une série de traitements, Janine avait réussi à vaincre ce monstre en 2015, comme elle l'avait expliqué et partagé sur internet via un blog créé pour l'occasion. Un site internet dans lequel elle voulait être rejointe par tous ceux qui ont été victimes de sa situation et qui ont réussi à avoir le courage nécessaire pour continuer à mener une vie aussi normale que possible.

Sur son blog, Janine Rita Benecke s'était décrite comme ceci : "Bonjour, je m'appelle Janine et j'ai 17 ans. J'habite à Wuppertal. J'adore le football mais en septembre 2014 je suis tombée malade d'un cancer, le lymphome de Hodgkin." S'en suit la description de ses jours avec le cancer, de son combat, du courage d'y faire face et de se montrer en public malgré tout. Son dernier message date du mois de mars 2015 lorsqu'elle avait terminé le dernier cycle de chimiothérapie et après lequel elle a pu déclarer que son ennemi, la maladie, était vaincu. "Mon Dieu, mon Dieu, aujourd'hui est le jour de la dernière chimio. J'ai hâte de manger à nouveau de la salade. J'ai dû renoncer à tant de choses ..."

Après avoir réussi à vaincre ce mal, elle a pu recommencer la vie de tous les jours, profiter de chaque instant et ne rien prendre pour acquis.

Sauf que Janine a été à nouveau touchée par un drame. Celui de la route cette fois-ci. Un homme de 27 ans, ivre, a provoqué un accident dans la Valle Aurina le 6 janvier dernier. Le bilan est lourd puisque 17 personnes ont été impliquées dans l'accident et 7 y ont perdu tragiquement la vie, dont Janine, qui était en vacances avec ses amies.

L'auteur de l'accident, qui venait de se faire larguer par sa conjointe, a été interné dans un hôpital psychiatrique directement après les faits. Les médias italiens rapportent que ce dernier à "tenté de se suicider à plusieurs reprises depuis lors."