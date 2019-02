Depuis quelques jours, une vague de froid extrême déferle sur le sol américain. Celle-ci a déjà causé la mort d'au moins neuf personnes cette semaine. A Chicago par exemple, le thermostat a chuté aux alentours de moins 23 degrés Fahrenheit (environ moins 30° Celsius).

90 millions d'Américains sont concernés par le vortex polaire qui fait plonger les températures sous la barre des zéro degré. Alors que les températures continuent de baisser, on demande aux citoyens de diminuer le chauffage, rapporte le média Vox.

Au Minnesota, l'entreprise XCel Energy a demandé à plus de 400.000 de ses clients de laisser leurs thermostats à 17° Celsius jusqu'à jeudi. Dans le Michigan, Consumers Energy a demandé à ses clients de baisser le chauffage à 18° C. jusqu'à vendredi. La raison est simple, les services publics s'inquiètent d'une éventuelle pénurie. En effet, la demande de gaz a atteint un niveau record cette semaine alors que le mazout est rare dans la région.

Bien que la production d'électricité puisse augmenter et diminuer en fonction de la demande, la production de gaz naturel est beaucoup plus complexe et il est donc plus difficile de faire face à une augmentation soudaine de la consommation.

Autre conséquence du vortex polaire, les installations électriques ne résistent pas à ce froid intense qui provoque la contraction des câbles et la fracturation des poteaux des services publics.