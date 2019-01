Début janvier, une nouvelle montagne de gras a été découverte dans un égout d'outre-Manche, dans le comté de Devon cette fois-ci. Long de 64 mètres, cet amas d'huiles usagées, de déchets et de produits d'entretien va devoir être dissous et cela nécessitera deux mois de travail, selon la société South West Water, qui a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de la plus grosse masse qu'elle ait découverte.





Le début de l'opération pour déloger ce "fatberg" est prévu pour le 4 février. Si cet agglomérat de produits a fait son apparition dans les égouts, c'est en raison de l'hygiène de la population, qui jette des lingettes et autres éléments du quotidien dans les toilettes et les éviers.