La Turquie a confirmé dimanche le lancement d’une offensive militaire d’envergure contre le régime en Syrie, dont deux avions ont été abattus, tout en maintenant la pression sur l’Europe en laissant passer des milliers de migrants vers la Grèce. Après des semaines d’escalade dans la région d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, Ankara a annoncé qu’il menait l’opération Bouclier du printemps contre le régime de Bachar al-Assad, qui a subi de lourdes pertes dans des frappes turques ces derniers jours.

Signe que les combats ont gagné en intensité, deux avions du régime syrien et un drone turc ont été abattus dimanche dans le ciel d’Idlib, ont rapporté Ankara et l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une ONG. Alors que la situation en Syrie s’envenime, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a souligné qu’Ankara ne cherchait pas la confrontation avec Moscou, puissant allié du régime syrien, qu’il appuie militairement. Le but de l’offensive turque, a-t-il déclaré, est de "mettre fin aux massacres du régime et d’empêcher une vague migratoire". La Turquie a multiplié depuis samedi les frappes de drones contre les positions du régime syrien mais c’est la première fois qu’Ankara annonce officiellement que ces frappes s’inscrivent dans le cadre d’une opération plus générale.