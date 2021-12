La candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a proposé vendredi aux autres candidats de la gauche de débattre "avant le 15 janvier" lors d'un débat télévisé, pour présenter aux Français leurs "propositions" et faire émerger "convergences" et "différences".

La candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a proposé vendredi aux autres candidats de gauche un débat télévisé "avant le 15 janvier", pour faire émerger devant les Français "convergences" et "différences".

Il faut "montrer que la gauche apporte des solutions de justice attendues par nos concitoyens", a-t-elle plaidé devant la presse, en listant les sujets sur lesquels les sept candidats déclarés à gauche peuvent selon elle s'entendre.

"Cette proposition, je la lance à l'ensemble des candidates et des candidats de la gauche: c'est débattons, assumons (...), devant les Françaises et les Français, sur une chaîne de télévision, pour pouvoir exprimer ce que la gauche, ses différentes composantes, porte aujourd'hui" dans cette élection, a-t-elle déclaré.

Ce débat, "à la loyale", précéderait la primaire à gauche qu'elle a de nouveau appelée de ses voeux, peu après l'annonce par l'ancienne ministre Christiane Taubira d'une possible candidature.

"Ce que Christiane Taubira a dit ce matin valide cette idée que pour se rassembler, pour se réunir, de façon transparente", il n'y a "pas d'autre façon de faire que de le faire à travers un vote organisé qui soit précédé par évidemment un certain nombre de débats", a insisté Mme Hidalgo.

Parmi les sujets sur lesquels les Français attendent selon elle "des réponses urgentes" : "le pouvoir d'achat et les salaires", pour lequel "une proposition de loi déposée par le groupe PS à l'Assemblée nationale va permettre de débattre rapidement notamment de la question du salaire minimum et de l'idée d'une augmentation du Smic de 15%", a-t-elle détaillé.

Anne Hidalgo a aussi cité la nécessité d'agir pour "l'hôpital public" et d'améliorer "les conditions d'exercice des soignants".

Pour "l'avenir de nos jeunes", la gauche "peut s'entendre" sur la question de leurs "droits sociaux", sur celle d'un "revenu" et d''"aides d'urgence", a-t-elle poursuivi.

Et en matière d'écologie, "pour une transition juste", elle a défendu l'idée d'"un reste à charge zéro" pour "les 12 millions de Français" qui habitent dans une "passoire thermique" et veulent rénover leur logement pour "mieux se chauffer et payer moins cher les factures d'électricité".