Les anniversaires ses succèdent en ce mois de décembre à la cour impériale du Japon. Après les 20 ans de la princesse Aiko, c’est sa mère l’impératrice Masako qui a fêté cette semaine ses 58 ans.

Comme à son habitude, l’Agence impériale a diffusé quelques clichés de la jubilaire toujours très figés. C’est en 1993 que cette talentueuse et prometteuse diplomate, polyglotte (elle parle le russe) finit par épouser le prince héritier Naruhito après des refus successifs à ses demandes en mariage. Masako Owada ne connaît que trop bien la pesanteur et la rigidité de la cour impériale, ce qui fit sombrer sa belle-mère l’impératrice Michiko dans des périodes de grande mélancolie et même d’aphasie. Masako est promise à un destin diplomatique de haut vol mais face à la détermination du prince Naruhito, elle finit par céder.