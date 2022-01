L’industrie du jouet attendait avec impatience le retour du principal événement mondial du secteur début février 2022. Cependant, la croissance rapide du variant Omicron ces derniers jours et le nombre croissant d’annulations de stands qui en résulte n’ont laissé aucune alternative à l’organisateur, Spielwarenmesse eG. Le cœur lourd, tout comme pour l’édition 2021 l’organisateur doit annuler l’édition 2022 de la Foire de Nuremberg à trois semaines de son organisation.

Depuis quelques jours, les conditions se dégradent en Allemagne. En raison de la croissance rapide du variant Omicron, la situation de la pandémie s’est nettement aggravée. Dès lors, un grand nombre d’exposants, soucieux de la santé de leurs équipes, ont annulé leurs réservations de stands.

Le Spielwarenmesse, le principal événement mondial de l’industrie, ne semblait donc plus en mesure de fournir son large aperçu habituel du marché international du jouet. Une complication supplémentaire était qu’il n’était plus possible de planifier à l’avance avec certitude le maintien de cette Foire car il était possible à tout moment que l’événement puisse être annulé par les autorités régionales allemandes.

Cette foire a de tout temps été organisée en Allemagne, d’abord à Leipzig depuis le Moyen-Age, à Nuremberg depuis 1949 suite au fait que Leipzig se trouvait en Allemagne de l’Est.

Cette année, la 72ème édition devait se tenir du 2 au 6 février dans les imposants halls situés le long de la Grande Avenue, là où les Alliés organisèrent un pont aérien à la libération de l’Allemagne.

La Foire des Jouets attire chaque année 70.000 visiteurs professionnels, et journalistes, dans un ensemble de 20 palais à thèmes, et reprend tous les aspects de l’univers du jouet depuis la puériculture, jusqu’au dessin, les jeux de société, les jouets en bois, les constructions techniques, les automobiles miniatures et les trains électriques. C’est le point de rencontre de tous les détaillants qui à cette occasion remplissent les carnets de commandes pour les fêtes de fin d’année, sur base des nouveautés présentées lors de cette Foire unique au monde.