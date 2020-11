Aux alentours de 8h15, heure belge, Donald Trump s'est exprimé à la Maison Blanche sur l'issue du scrutin. Sûr de lui, il a déclaré avoir "déjà gagné l'éléction", et a menacé de saisir la Cour Suprême, évoquant une "fraude".

Les propos du républicain n'ont pas manqué de faire réagir les médias américains.

Chris Wallace, journaliste pour la chaîne Fox News, a déploré les déclarations du locataire de la Maison Blanche: "C'est une situation extrêmement inflammable et le président vient d'y jeter un allumette."

"Ses remarques étaient truffées de déclarations trompeuses et de mensonges purs et simples et constituaient une attaque contre le processus démocratique", a quant à lui déclaré Kevin Liptak, journaliste pour CNN. "Il s'est déclaré vainqueur dans certains États où le décompte des votes montre actuellement qu'il est en tête, mais il reste un nombre important de votes en suspens qui n'ont pas encore été comptés", a poursuivi M. Liptak.

Lorsque les journalistes de CNN ont repris l'antenne après l'allocution du président sortant, ils ont d'ailleurs rapidement rétabli les faits et précisé que bon nombre des propos de Trump étaient erronés. "Ce qu'il vient de dire est anti-démocratique".

Enfin, le New York Times et le Washington Post ont également démenti les déclarations de Donald Trump. "Sans vainqueur dans la course à la présidence, Trump affirme à tort qu'il a gagné", titre le quotidien new-yorkais. "Trump affirme erronément une fraude électorale et revendique la victoire", déclare pour sa part le Washington Post.