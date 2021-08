Depuis le début de la crise sanitaires, les animateurs de la chaîne conservatrice américaine alimentent les doutes et les peurs liés au Covid-19. Conjugué à sa couverture de la campagne présidentielle, cela lui a permis en 2020 d'accroître son audience de près de 45%, indique Forbes.

Et depuis janvier 2021, la vaccination apporte de l'eau à ce moulin, la chaîne n'hésitant pas surfer sur la vague du vaccino-septicisme. Une étude partagée par Media Matters analyse cette position de la chaîne en montrant que 60% des discussions ou reportages au sujet des vaccins diffusés entre fin juin et mi-juillet comprenaient des allégations visant à saper la campagne de vaccination.

Les protocoles sanitaires suivis à la rédaction

Il y a cependant un hic ! En coulisses le comportement des animateurs stars de Fox News serait bien différent selon Slate. Pour avoir accès aux locaux de la chaîne, il faut en effet soit prouver sa vaccination, soit porter le masque et respecter la distanciation sociale. Rupport Murdoch, à la tête du groupe de presse News Coporation, détenant Fox News, a d'ailleurs été l'un des premiers Américains à avoir été vacciné en décembre dernier. De plus, les figures phares de la chaîne antivax comme Tucker Carlson et Laura Ingraham ne veulent étrangement pas rendre public leurs statuts vaccinal. Quant à l'animateur Sean Hannity ouvertement vacciné, le 20 juillet il changeait subitement de discours en invitant les téléspectateurs à ne pas prendre à la légère la nouvelle vague de variant Delta... D'après CNN, l'administration Biden essaie que Fox News abandonne son parti pris.