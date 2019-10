Une trentaine de jeunes Européens, dont les leaders du mouvement "Youth for Climate Belgique", Anuna de Wever et Adélaïde Charlier, sont partis mercredi après-midi des Pays-Bas d’où ils rejoindront, en voilier puis en bus, le Chili, où se tiendra en décembre la 25e conférence des Nations unies sur le climat (COP25). L’initiative "Sail to the COP" souhaite attirer l’attention sur les conséquences négatives de l’industrie aéronautique sur le climat et sur la nécessité de rechercher des alternatives durables.

Les 34 jeunes qui navigueront à bord du voilier "Regina Maris", en compagnie de son capitaine et d’un équipage de cinq personnes, profiteront du voyage pour réfléchir à des mesures censées faciliter la transition vers des modes de déplacement plus équitables et durables tels que le train, le vélo, le bus ou le bateau. Parmi ces jeunes figurent donc Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, deux figures de proue du mouvement "Youth for Climate Belgique", à l’origine des grèves des élèves.

Le périple, d’une durée de sept semaines environ, les conduira de Scheveningen, aux Pays-Bas, à Recife, au Brésil, en passant par Casablanca, Tenerife et le Cap Vert. Les jeunes rencontreront début novembre, en Amazonie, des chefs de tribus indigènes et des responsables d’organisations environnementales. De Rio de Janeiro, où ils sont attendus vers le 20 novembre, les participants à "Sail to the COP" se rendront ensuite en bus jusqu’à Santiago, au Chili, où la COP25 se déroulera du 2 au 13 décembre.