Depuis maintenant deux ans, la planète vit au rythme du coronavirus. Si les circonstances sur l'origine de l'épidémie restent incertaines, c'est à Wuhan que les premiers cas de Covid-19 ont été décelés. Et la ville chinoise est en train de refaire parler d'elle. La raison ? Des scientifiques qui y sont installés ont lancé une alerte sur un autre coronavirus, le "NeoCoV", qui serait plus mortel que l'actuel virus qui nous touche.

Dans un article publié le 25 janvier dernier mais dont les conclusions n'ont pas encore été validées par des pairs, ces chercheurs précisent que ce coronavirus n'est pas nouveau. Il a été découvert voici 10 ans en Afrique du Sud dans une communauté de chauves-souris. Si le virus ne concerne d'ailleurs pour l'instant que des chauves-souris, les scientifiques s'inquiètent qu'une seule mutation du "NeoCoV" puisse le faire évoluer et qu'il se propage à l'espèce humaine. Un peu comme l'actuel Covid-19, mais avec des conséquences encore plus désastreuses.

Car les scientifiques chinois ont remarqué que ce "NeoCov" est proche, génétiquement, du Mers-Cov, qui provoque notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Ce syndrome, détecté en Arabie saoudite en 2012, est plus meurtrier que le coronavirus mais sa contagiosité moins importante.

La communauté scientifique se veut rassurante

Depuis sa publication, l'article des chercheurs basés à Wuhan a évidemment fait du bruit et est arrivé aux oreilles des scientifiques du monde entier. Contacté par la RTBF, le professeur Eric Muraille, biologiste, immunologiste et maître de recherche au FNRS, explique: "NeoCoV est un virus avec, potentiellement, la mortalité du Mers-CoV (30%) et la contagiosité du SARS-CoV-2 [NDLR: le virus responsable du Covid-19]. De plus, ce virus serait suffisamment différent pour ne pas être reconnu par les anticorps neutralisant contre le SARS-CoV-2". Mais Eric Muraille ne se veut pas alarmiste pour autant: "Le point important à retenir est qu'il y a dans la nature un nombre considérable de virus potentiellement dangereux. Plus nous envahirons les écosystèmes sauvages et plus nous seront en contact avec ces virus et plus la probabilité d'une adaptation à l'humain de ces virus augmentera. C'est une réelle menace. Mais qui n'est vraiment pas nouvelle."

Sur la chaîne I24news, Cyril Cohen, immunologue et professeur à l’Université de Bar Ilan, à Tel Aviv, s'est voulu lui aussi rassurant: "Il ne faut surtout pas paniquer. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence que le NeoCoV soit capable, tel qu'il est, de contaminer les populations humaines. C'est vrai que cette équipe chinoise qui l'a analysé a montré que si on faisait une seule mutation dans la protéine Spike, ça pourrait le rendre aussi contagieux chez l'humain. Mais je pense qu'il faut attendre d'avoir plus de données. Il nous rappelle certes beaucoup son petit frère, le Mers, qui effectivement avait voici 10 ans un taux de létalité d'environ 30%, ce qui est énorme. Mais pour l'instant, ce virus reste propre à l'animal. On doit juste suivre à l’œil ces variants. On sait qu'il y a énormément de coronavirus qui se baladent."