Quelle est donc cette couche de suie qui recouvre le mobilier de jardin, les automobiles et certaines habitations des environs de Rouen?

Jeudi 26 septembre, un incendie spectaculaire a ravagé l'usine Lubrizol. Une usine chimique, qui produit notamment des additifs servant à enrichir les huiles de moteur. On rappellera aussi que l'entreprise est classée Seveso "seuil" haut, ce qui signifie qu'elle traite des matières dangereuses. En tout bons spectateurs de la récente mini-série de HBO, Chernobyl, certains habitants ou internautes concernés se sont permis de douter des affirmations de la préfecture, qui souligne qu'aucune toxicité aigüe n'est à déplorer. Même si l'incendie de Lubrizol n'est en rien comparable à la dramatique catastrophe nucléaire de 1986, certaines craintes sont venues alimenter les théories du complot. Ou doutes justifiés.

L'incendie, qui fut éteint un jour après le début de l'embrasement, a donné lieu a toutes sortes d'inquiétudes quant à la pollution de l'air et de l'eau. Il faut dire que la pollution avait une odeur sur plusieurs kilomètres à la ronde. Les chiffres, eux-aussi, interpellent: au total, 51 personnes ont consulté les établissements de santé des environs et cinq personnes ont été hospitalisées. En cause, des vomissements, des irritations à la gorge de certains habitants, notamment. "La ville est clairement polluée", a même martelé la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn. Avant son extinction, le brasier a provoqué un nuage de fumée de 22 km de long et six de large. Dès lors, une pluie noire s'est abattue sur plusieurs villes à proximité de Rouen, provoquant des dépots de suie.