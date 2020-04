Connue comme étant l'une des villes les plus romantiques, Venise est également réputée pour attirer énormément de touristes, voire un peu trop...

Si aujourd'hui, les rues et les places de la Cité flottante sont désertes en raison de la pandémie de coronavirus, elles avaient pour habitude d'être toujours noires de monde, peu importe la période de l'année. Mais depuis plus d'un mois et demi, Venise comme toute l'Italie, est en confinement. Ce calme soudain a eu des effets bénéfiques insoupçonnés jusqu'ici: nouveaux bancs de poissons, eaux beaucoup plus claires, apparitions de méduses, de crabes et même de pieuvres. La faune et la flore n'ont jamais été aussi belles. De ce fait, cette crise sanitaire marque un tournant pour la ville italienne.

Face à ce constat, le maire de Venise a annoncé qu'il souhaitait donner une autre image de la ville. Si le tourisme représente la principale source de revenus de Venise, puisqu'elle accueille en moyenne chaque année 30 millions de visiteurs, la Cité flottante souhaite aujourd'hui miser sur une économie plus douce, songeant à instaurer un quota de visiteurs par jour. "Je crois que l’histoire de ces grands bateaux dans Venise vient de se terminer avec l’épidémie. Cela n’aura plus de sens de les accepter encore", a expliqué Matteo Secchi, membre de l’association Venessia, à France Info. Mais au-delà de la diminution de la pollution provoquée par les cars et les bateaux, l'absence des touristes signifie également une baisse de la pollution sonore, permettant ainsi à la nature de retrouver peu à peu ses droits.

Le tourisme de masse serait-ce donc du passé pour Venise? Reste à voir si le maire mènera bel et bien son projet à bien une fois que les voyages seront de nouveau autorisés.