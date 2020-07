Comme de nombreux Américains, le couple présidentiel fêtait ce samedi 4 juillet la fête nationale.

Kate Bennett, correspondante à la Maison Blanche de CNN, a posté sur Twitter une vidéo qui montre Mélania Trump refusant de se lever en pleine cérémonie et échanger quelques mots avec son époux.

Rien de grave donc. Pourtant, cette vidéo suffit à relancer pour la énième fois les rumeurs de disputes entre Mélania et son mari même si Lino Carbosiero, le coiffeur de la Première dame et Mary Jordan, l’autrice du livre The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump, assurent que les époux sont heureux et leur couple solide.