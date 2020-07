Après quatre jours et quatres nuits, le sommet européen accouche d'un accord sur le plan de relance et le budget européen 2021-2027 Monde Olivier le Bussy © STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP

L'aube dévoilait le 21 juillet, quand des applaudissements ont retenti, peu avanr 5h30 du matin, dans la grande salle du bâtiment Europa où étaient réunis les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. Le président du Conseil européen Charles Michel venait d'annoncer que les conclusions du sommet étaient adoptées, et que par conséquent, les leaders des Vingt-sept avaient trouvé un compromis, approuvé à l’unanimité, sur le cadre budgétaire européen 2021-2027 et sur le plan de relance de l’économie européenne.