Le New York Times a rencontré des Biélorusses qui prennent les armes pour empêcher l'invasion russe de l'Ukraine , pays dans lequel certains sont réfugiés depuis des années. Plus exactement, c'est Valerie Hopkins , correspondante à Moscou pour le célèbre quotidien américain qui a contacté ces hommes, dont Konstantin Suschik.

Konstantin est graphiste. Au pays, il utilisait ses compétences professionnelles pour s'opposer à Alexandre Loukachenko, président de son pays natal depuis près de 28 ans. Pour rappel, en 2020, des centaines de milliers de personnes se sont levées contre la réélection de Loukachenko. Le président avait répondu par la répression. Aujourd'hui, ce dernier soutient l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, son protecteur.

Comme des milliers d'autres Biélorusses, Konstantin Suschik a fui en Ukraine pour éviter de faire de la prison pour activisme dans son pays. En exil à Kiev, il fait aujourd'hui face à une nouvelle menace. Et cette fois-ci, il a troqué les affiches politiques contre des canons et un gilet pare-balle.

Dégâts après une attaque russe contre un centre commercial dans un quartier résidentiel de Kiev, en Ukraine, le 21 mars 2022. © Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

Il fait partie de ces centaines de dissidents biélorusses qui ont rejoint le bataillon "Kastous Kalinowski", référence à l'écrivain et révolutionnaire biélorusse. Cette unité de volontaires aide l'armée officielle à défendre l'Ukraine.

"Dès que la guerre a commencé, nous avons décidé de rester ici parce qu'il n'y a en fait nulle part où aller, notre pays est perdu sous l'occupation", a déclaré le combattant lors d'un entretien téléphonique avec la correspondante du New York Times. "Kiev est bombardée et nous avons réalisé que c'est probablement la seule réelle chance - surement la dernière : reconquérir le Belarus, protéger l'Ukraine et rendre ce monde meilleur."

"Nous avons des ennemis communs, Poutine et Loukachenko", constate Sergey Bespalov, un ancien journaliste de Minsk exilé en Ukraine, à ses confrères américains. "Ce sont les deux personnes qui ont déclenché cette guerre".

Outre Suschik et Bespalov, ils sont des milliers de combattants étrangers venus en Ukraine pour repousser les forces russes.